La contractació de temporers augmenta un 12,3% aquest hivern

Destaca l'increment de contractacions en la quota d’hoteleria

Actualitzada 20/04/2017 a les 12:51

El 18 d’abril del 2017, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 120,6%, amb 3.957 autoritzacions acordades, segons informa el departament d'Estadística. Els decrets de quota preveuen una possibilitat d’ampliació excepcional de fins al 30%.



La quota inicial acordada per decret és de 3.281 en global, dels quals es reserven un mínim de 137 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 1.165 per als extracomunitaris.



La contractació de personal per a les quotes de temporada 2016-2017 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data (432 treballadors més, un +12,3%), dels quals en destaca l’augment de contractacions en la quota d’hoteleria (+13,6%).



La dinàmica de les contractacions el 18 d’abril se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un +38,6% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 1.654 permisos) i en un -1,2% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 2.303 permisos).



D'altra banda, els permisos de residència i treball, a 31 de desembre del 2016, representen 33.151 de les autoritzacions en vigor, amb una variació respecte el mateix dia de l’any anterior del +1,8%.