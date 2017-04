Grandvalira ven un 2% més de forfets que l'hivern passat

S'ha incrementat el nombre de turistes provinent de França i Gran Bretanya i s'ha aconseguit recuperar el mercat rus

Actualitzada 20/04/2017 a les 12:35

Grandvalira ha registrat un increment d’un 2% de forfets venuts en els 143 dies de durada de la temporada d’esquí 2016-2017 i manté una tendència de creixement que la posiciona en el Top 15 mundial de les estacions d’esquí amb més afluència d’esquiadors. Aquesta temporada 2016-17, els mercats estrangers estratègics com el francès i el britànic s’han consolidat registrant augments significatius en el número de visitants provinents d’aquests països. A banda, l’estació ha continuat amb la prospecció de nous mercats com el belga i el nòrdic, que han respost de forma molt positiva. Tanmateix, s'ha recuperat el mercat rus que ens les darreres temporades havia sofert una davallada per la situació conjuntural del país.



Malgrat un inici de campanya irregular pel que fa a les precipitacions en forma de neu, el domini ha assegurat la bona pràctica dels esports blancs des del primer dia, oferint al llarg de la temporada l’extensió esquiable oberta més gran de la Península Ibèrica. Això ha estat gràcies a l’intens treball dels equips d’explotació de Grandvalira, amb una producció de neu superior a temporades anteriors que posa en valor la forta inversió realitzada els últims anys i que garanteix el 65% de la superfície esquiable coberta per neu de canó. Cal sumar-hi les nevades que van arribar a partir del mes de gener i les tasques de trepitjat de pistes a càrrec de l’equip de màquines que ha acumulat un total de 27.028 hores, més d’un 5% més que la temporada anterior per garantir el millor servei de cara el client.



Cal destacar el mes de febrer, un mes que ha lluït unes molt bones condicions de neu i amb un calendari favorable en les oportunitats vacacionals de diferents mercats potencials de Grandvalira. Aquestes circumstàncies han permès gaudir d’uns bons nivells d’afluència convertint el febrer del 2017 com el millor dels darrers 6 anys.



Tenint en compte el període comprès entre el 8 i el 17 d’abril, més de 100.000 visitants han optat per Grandvalira durant la Setmana Santa i la recta final de la temporada d’esquí. La situació al calendari d’aquestes assenyalades dates no ha estat un inconvenient per desplaçar-se a Andorra en comptes de les destinacions de platja i gaudir de les bones condicions de neu i el ventall d’activitats i serveis a disposició dels esquiadors que oferia Grandvalira durant aquests dies finals de la campanya de neu.



Inversió traduïda en satisfacció dels clients

Aquesta temporada s'havia realitzat una inversió de 13 milions d’euros destinats a la millora de l’experiència dels clients gràcies a la instal·lació de nous remuntadors, el condicionament de noves pistes, la millora de serveis i la diversificació i excel·lència dels seus punts de restauració. D’aquí es desprenen també els bons resultats assolits a les enquestes de satisfacció (16.800 temporada 2016-17) amb una nota global d’estació de 8,37 sobre 10 i en els serveis d’Escola d’Esquí i Snowboard i de restauració superior al 8.



Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa, ha valorat molt positivament el retorn de la inversió: “les inversions han estat molt ben acollides pels esquiadors que valoren molt positivament l’esforç que fem temporada rere temporada per assegurar-nos que el seu pas per l’estació es converteix en una experiència memorable. L’atenció del client és el punt més important de la nostra estratègia i seguirem treballant en noves inversions que garanteixin una millora continua del servei que oferim”.



Grandvalira també acomiada la seva 14ª temporada reforçant la seva notorietat de marca gràcies a les 2.859.149 visites registrades al web (+9,03%) i consolida aquest canal de comunicació en el rànquing Alexa (mesura l’abast, el tràfic i els continguts vistos de forma diària) amb la tercera posició a Espanya en el sector de la neu. La forta aposta de l’estació per reforçar els canals online també es tradueix amb un total de 1,4 milions de visites al web mobile, el que suposa un 17,90% més en relació a l’any passat. D’altra banda, cal destacar que l’app de Grandvalira és l’aplicació d’estacions d’esquí millor posicionada a Esports a Espanya i Portugal (Top 40 a iTunes i Top 100 a Google Play).



De la seva part, Grandvalira ocupa la setena posició en el rànquing mundial pel que fa a nombre de seguidors i interacció a les seves xarxes socials. L’estació ha escalat una posició respecte la temporada passada.



Top 15 entre més de 2.000 estacions del món

Una altra de les fites aconseguides ha estat escalar una posició més en el prestigiós estudi publicat pel consultor suís Laurent Vanat que analitza el sector de la neu a nivell internacional. Grandvalira se situa ja en la posició número 15 respecte al volum de dies d’esquí per davant d’altres estacions de renom com Val d’Isère, Les Deux-Alpes o Zermatt, entre d’altres. En 2 anys, Grandvalira ha pujat fins a 4 posicions a la classificació que contempla més de 2.000 estacions d’esquí de tot el món. A banda, l'estació forma part de l’exclusiu grup dels 50 resorts d’esquí més grans del món que superen el milió de visitants a l’any situant Andorra i Grandvalira com una destinació de neu de referència a nivell internacional.