DA defensa unes lleis laborals que “no volen” retallar drets

El grup parlamentari indica que es tindran en compte totes les aportacions

El grup parlamentari demòcrata va sortir ahir en defensa de les propostes de llei laborals que vol tirar endavant després de les crítiques rebudes per part d’oposició i sindicats. La parlamentària de DA Maria Martisella va assegurar que tant amb la llei qualificada de relacions laborals, com amb la reguladora de les mesures de conflicte col·lectiu i amb la qualificada d’acció sindical i patronal, “no es volen retallar els drets ni dels uns ni dels altres”. Segons la consellera general, l’objectiu “no és que sigui la llei laboral de DA, sinó la de tothom”, i és per això, va assegurar,