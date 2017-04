Aprovat el CDI amb els Emirats Àrabs i un acord de protecció de les inversions

El conveni entre els dos governs evitarà la doble imposició i per primera vegada s'hi inclou un acord per a la promoció i protecció recíproca de les inversions

Actualitzada 20/04/2017 a les 21:24

El Consell General ha aprovat aquest dijous la ratificació del conveni entre els governs del Principat i dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos i també l’acord per a la promoció i la protecció recíproca de les inversions, la qual cosa suposa una novetat, ja que és la primera vegada que s’aprova un text d’aquestes característiques de manera paral·lela a un CDI. La voluntat, tal com ha posat en relleu el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, és que aquest tipus d’acord es puguin aprovar a partir d’ara de manera paral·lela als convenis per evitar la doble imposició. A més, ha destacat el fet que aquest CDI és el primer que s’aprova amb un país de fora del continent europeu.



Tots els grups parlamentaris han donat suport a aquests acords amb l'argument que, d’aquesta manera, es contribueix a la diversificació de l’economia del país, captant inversions, i a més es permet que els empresaris puguin ampliar la xarxa de països on fer arribar els seus negocis. L’únic retret que hi ha hagut ha vingut per part del conseller liberal Carles Naudi, que ha destacat que si l’acord de protecció recíproca era una novetat el ministre ho hauria d’haver explicat als grups per “guanyar temps”.



Durant la sessió del Consell General celebrada aquest dijous també s’ha aprovat per assentiment la modificació de la llei del saig i del codi de l’Administració que permeten que els saigs puguin tramitar un major volum d’execucions forçoses i vegin ampliades les seves competències.