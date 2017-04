Vuit dels més seguits s’han traslladat al Principat els últims mesos i les raons, segons ells, tenen a veure amb la connexió a internet i els impostos

Fa poc més d’un any que el Diari va anunciar l’arribada al país de dos dels youtubers espanyols amb més seguidors. Eren Vegetta777 i TheWillyrex i, entre els dos, sumaven més de 35 milions de seguidors. Des d’aleshores el Principat ha rebut una allau d’aquests joves que han escollit el país per instal·lar-s’hi i ja en són com a mínim sis més. Els seguidors de tots ells sumen gairebé 60 milions de followers, 1,25 vegades la població d’Espanya. Les raons de la seva arribada són tan diversos com òbvies: una connexió a internet al nivell dels països més avançats, l’amistat