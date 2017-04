La majoria es van imposar en trams urbans i en els accessos a pistes

La policia va multar en dos mesos i mig fins a 3.955 conductors per excés de velocitat dins de la campanya de sensibilització a les carreteres del Principat. Els conductors que circulaven a una velocitat superior a la permesa van ser enxampats, la majoria d’ells, en trams urbans i en els accessos a les pistes d’esquí entre el 27 de gener i el 9 d’abril. Les sancions per excés de velocitat van suposar el 99% del total de les 3.987 multes imposades durant aquesta campanya de seguretat viària. Aquí no s’hi inclouen la resta de sancions imposades a altres vehicles