Martisella defensa que amb les lleis laborals "no es vol retallar drets"

Assegura que es tindran en compte les aportacions que es puguin fer i que e vol que sigui la legislació laboral de "tothom".

Actualitzada 19/04/2017 a les 18:08

Amb les lleis laborals que el grup parlamentari demòcrata està treballant "no es vol retallar els drets ni dels uns ni dels altres". D’aquesta manera ha respost la consellera general demòcrata Maria Martisella les crítiques que els esborranys de la llei qualificada de relacions laborals, de la llei qualificada reguladora de les mesures de conflicte col·lectiu i de la llei qualificada d’acció sindical i patronal han rebut des que van ser presentades als col·lectius implicats. D’aquesta manera, ha remarcat, fent referència a les paraules de Josep Anton Bardina el dia de la presentació dels textos, aquesta legislació laboral no ha de ser la de "DA" sinó de "tothom".



D’aquesta manera, la consellera demòcrata ha posat en relleu que estan oberts a totes les aportacions i, davant les crítiques de Socialdemocràcia i Progrés perquè els textos no els hagin estat presentats, Martisella ha destacat que els consellers podran fer les seves aportacions quan els textos siguin entrats a tràmit parlamentari i que en primer lloc s’ha optat per presentar-los als col·lectius que estan "incumbits" perquè hi puguin fer les seves aportacions. Es tracta, ha remarcat, d’una manera de procedir però en cap cas suposa "un menysteniment" pels consellers generals.



Martisella ha fet aquestes manifestacions en la roda de premsa que juntament amb Marc Ballestà han ofert per explicar quin serà el posicionament del grup en la sessió de Consell General d’aquest dijous. D’aquesta manera, han manifestat que votaran en contra de la proposició de llei qualificada de llibertat sindical presentada pel Partit Socialdemòcrata, ja que consideren que és una "llei coixa", ja que hauria d’anar més enllà i encabir, per exemple, la part patronal. Sobre aquesta qüestió han apel·lat a la feina que han dut a terme des del grup parlamentari per elaborar els esborranys de les lleis laborals i creuen que "responen més al mandat constitucional". Així, han expressat el desig que els diferents grups parlamentaris puguin treballar en aquests textos fent les seves aportacions.



Cossos especials

Pel que fa al projecte de llei de modificació de la Llei del Cos Penitenciari i el projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que es votaran també aquest dijous, Ballestà n’ha defensat els avenços que suposen malgrat les crítiques que han rebut per part de l’oposició. D’aquesta manera, ha destacat que "ningú nega que calia una revisió" de les lleis dels cossos especials i que els bombers tinguessin la seva pròpia norma. Ha dit que es "millora" en la definició dels membres dels cossos, que es fa referència als mitjans tècnics i operatius i que es concreten les actuacions i obligacions, entre altres. Així, ha posat en relleu que es consideri els bombers com a agents de l’autoritat ja que això dona "més garanties" a la seva feina i que els agents penitenciaris puguin, en un futur i quan hi hagi el desplegament reglamentari, fer el trasllat de presos. També ha posat en relleu que es reconegui la formació continuada. Ha negat, per contra, que la revisió del règim disciplinari suposi un enduriment sinó que el que fa és aportar una "major seguretat jurídica", i que en cas contrari, és a dir, "suavitzar-lo" el que faria seria "desmerèixer els membres" dels cossos especials. Quant a la remuneració, ha dit que els canvis busquen "l’equitat" i ha conclòs que el reforç de les exigències en la titulació i honorabilitat el que fa és "posar en valor el cos".



Per últim, han destacat també els canvis en la llei del saig, ja que farà que "les execucions siguin més àgils".



I quant a la qüestió que Sílvia Bonet continuï com a consellera general a ple temps, Martisella ha destacat que "no se n’ha parlat", i que es tracta d’una posició de què gaudeix per un acord pres a principi de legislatura que "no s’ha qüestionat" de moment i que "quan es posi sobre la taula ja se’n parlarà".