Les persones discapacitades que tinguin feina hauran de cobrar almenys el salari mínim sigui quina sigui la fórmula per la qual han estat contractades. Aquesta és la intenció del Govern i així es regularà en la nova llei d’ocupació amb la qual està treballant l’executiu de DA i que pretén entrar a tràmit parlamentari durant el present exercici. Mitjançant la nova llei es farà una revisió global del contracte de baix rendiment, ja que són les persones discapacitades que actualment treballen sota aquest tipus d’acord laboral les que majoritàriament no arriben a cobrar el salari mínim interprofessional, que per al