El ministre portaveu ha indicat que el departament de Transports haurà de valorar si hi ha hagut endarreriment, si és imputable a algú i si cal impulsar algun tipus d'acció en aquest sentit

L'Estació Nacional d'Autobusos s'inaugurarà el 4 de maig La nova Estació Nacional d'Autobusos està ubicada a l'avinguda Tarragona, a l'alçada de la zona de Tobira. D.R.

Actualitzada 19/04/2017 a les 20:00

El Govern ha anunciat avui que l'Estació Nacional d'Autobusos s'inaugurarà el proper 4 de maig, després que la UTE que n'ha assumit la gestió hagi comunicat que la infraestructura estarà enllestida el 28 d'abril. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha recordat que en una primera fase es van dur a terme les obres de construcció a càrrec del Govern, que es van adjudicar el mes de juny passat i es van allargar durant vint setmanes. Posteriorment, l'obra es va traspassar a l'empresa adjudicatària, Estació 2017 SA, que s'havia de fer càrrec de complementar la instal·lació amb els serveis necessaris, i inicialment la posada en funcionament de l'estació estava prevista per a finals d'any.



Cinca ha assegurat que el Govern va lliurar l'obra amb les condicions estipulades, i ha apuntat que el retard en la seva posada en funcionament es pot atribuir al fet que la UTE, formada per set empreses del sector del transport públic, hauria tingut dificultats per compaginar els treballs amb l'època de temporada alta de la seva activitat. En tot cas, el ministre ha indicat que el departament de Transports haurà de valorar si hi ha hagut endarreriment, si és imputable a algú i si cal impulsar algun tipus d'acció en aquest sentit.



El ministre portaveu ha volgut destacar que es tracta d'una "infraestructura fonamental" per al país, que ha tingut un cost per al Govern de 1,3 milions d'euros, dels quals 275.000 van destinar-se a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la seva coberta, que ja es van posar en funcionament el 20 de febrer passat. Des de llavors, han generat 37.000 kw/h d'electricitat, l'equivalent al consum elèctric de quinze llars al llarg d'un any.



D'altra banda, el Consell de Ministres d'avui també ha licitat amb caràcter d'urgència la producció d'un 'mapping' per projectar virtualment els frescos de Santa Coloma a l'interior de l'església de la qual són originaris, per tal que aquest projecte pugui ser una realitat el més aviat possible.