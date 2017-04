DA amplia fins a l'1 de juliol el termini per rebre aportacions a les lleis laborals

Actualitzada 19/04/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari demòcrata amplia fins a l’1 de juliol el termini per rebre aportacions al paquet de lleis laborals que ha elaborat: la llei qualificada de relacions laborals, la llei reguladora de les mesures de conflicte col·lectiu i la llei qualificada d’acció sindical i patronal. Tal com va posar de manifest DA a través d’un comunicat, l’ampliació està motivada per la demanda dels col·lectius implicats que consideraven massa just el termini inicial fins al 5 de maig. El grup considera justificada la demanda perquè “un procés de reforma que ha d’assentar les bases d’un model sòlid, modern i perdurable en el temps requereix una anàlisi profunda, calmada i ponderada que garanteixi una participació real dels col·lectius implicats”. Tanmateix, els demòcrates assenyalen que engegar el procés participatiu és clau “per garantir la tramitació d’uns textos que s’adaptin a les necessitats actuals i futures”.