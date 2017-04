Caldea registra un 4% més de visitants que l'hivern passat

En període de Setmana Santa, el termolúdic ha registrat prop de 16.000 visitants, una xifra lleugerament inferior a la del 2016

Actuació de Javi Lin Un moment de l'actuació de Javi Lin aquesta setmana Santa.

Actualitzada 19/04/2017 a les 14:25

Caldea, el centre termal més gran d’Europa, registra un total de 191.582 visitants durant la temporada d’hivern 2016-2017. Aquesta xifra suposa un increment de visites del 4% i una millora dels resultats obtinguts respecte de la campanya anterior.

De l’1 de desembre i fins al 17 d’abril, l’espai termolúdic ha rebut 162.801 visites, una xifra que suposa un increment del 5% respecte de la temporada passada. De la seva banda, INÚU ha registrat prop de 30.000 visitants, una dada similar a la de l’exercici anterior. LIKIDS ha rebut prop de 5.000 infants en el seu primer hivern d’operació ininterrompuda. Pel que fa a la Setmana Santa, de dilluns a dilluns, el termolúdic ha rebut 16.000 visitants, una xifra per sobre del previst ja que aquesta ha estat una Pasqua tardana en relació a la del 2016.



Al llarg de la temporada d’hivern 2016-17, Caldea ha produit un espectacle setmanal i ha introduit noves activitats setmanals com ara les sessions d’Aquaslow i diversos tallers temàtics a INÚU, accions que han contribuit a dinamitzar el centre en els horaris de màxima afluència. A més, el centre termal ha realitzat vàries accions promocionals per a la captació de visitants com ara la campanya Spring is in the Air que s’ha materialitzat en una roda de la sort ubicada al centre Comercial Illa Carlemany amb la qual els visitants poden obtenir premis directes i descomptes.



Pel que fa a l’origen del client, destacar que el 47% dels visitants provenen de Catalunya, essent la ciutat de Barcelona la principal emisora de visitants, i el 27% de la resta d’Espanya. Pel que fa als altres origens, prop de l’11% arriben des de França, el 6% és d’Andorra i el 9% és de la resta de països. El 78% dels clients han vingut en parella. És important subratllar que pel 36% dels clients que no són andorrans, el principal motiu de la visita a Andorra ha estat venir al país per a visita el centre termal.



Primavera-estiu: Noves instal·lacions i més espectacles

Aquesta primavera, s'estrena una nova sauna equipada amb paret de roca salina. La nova instal·lació, situada a Inúu, l’espai Adults Only, reprodueix el microclima de les mines subterrànies de sal i es troba a la zona de reactivació d’Inúu, al costat de les dutxes de vaporització i del hammam. La sauna té un efecte relaxant i està indicada per alleujar l’estrès o el sobreesforç en esportistes. A més, l’ambient salí exerceix una acció nutritiva i estimulant a la pell.



D’altra banda, s'incorpora ‘Essència’ a l’Espai Termolúdic, una experiència interactiva que convida als usuaris a gaudir d’una sessió d’introspecció i d’activació sensorial. ‘Essència’, situada a l’antic espai de Llum de Wood, és una instal·lació moderna capaç de detectar els batecs del cor dels usuaris i modificar el so ambient i la il·luminació en funció dels ritmes cardíacs. Els visitants podran accedir a l’espai lliurement i, per experimentar aquestes sensacions, hauran d’asseure’s a les hamaques que estan equipades amb uns sensors individuals. El projecte ha estat desenvolupat per COL·LEC, una companyia de joves enginyers i creadors d’instal·lacions interactives que ha col·laborat amb institucions com el CCCB, el Caixa Fòrum, l’Ajuntament de Barcelona i el Sonar, reconegut festival de música electrònica, entre d’altres.



Al llarg de l’estiu, Caldea preveu programar sessions de cinema a l’aigua i a banda, durant tot el mes d’agost, tornarà a programar CASCADE, un espectacle d’acrobàcia amb tel·les musicat pel jove violinista Javi Lin que ha tancat amb gran èxit aquesta Setmana Santa.