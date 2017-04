Andorra presenta la candidatura oficial per acollir la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat el 2020

Jordi Cinca ha destacat que si el Principat acaba acollint aquesta trobada serà un "fet històric" i un repte perquè seria l’esdeveniment "de més envergadura" que el país hagi acollit mai

Actualitzada 19/04/2017 a les 20:40

Andorra ha oficialitzat avui, a través del lliurament d’una carta a la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, la seva candidatura per acollir el 2020 la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. Tal com ha destacat el ministre portaveu, Jordi Cinca, si el Principat acaba acollint aquesta trobada serà un "fet històric" i un repte perquè seria l’esdeveniment "de més envergadura" que el país hagi acollit mai.



D’aquesta manera, la celebració d’aquesta cimera suposaria que vint-i-dos caps d’estat i de govern es desplacessin al país durant una setmana al 2020 i, a més, el Principat acolliria totes les reunions preparatòries i d’altres trobades lligades a aquesta cimera.



La candidatura s’ha formalitzat amb el lliurament de la carta del cap de Govern a Grynspan per part de l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Jaume Gaytán, i la directora d'Afers Multilaterals i Cooperació i actual responsable de Cooperació de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Gemma Cano. La secretària general Iberoamericana els ha manifestat "el seu suport a la candidatura", tal com ha explicat Cinca. Gaytan i Cano s’han entrevistat també amb el secretari d’Estat de Cooperació Iberoamericana d’Espanya, Fernando García Casas, que també ha mostrat el seu recolzament a la candidatura andorrana. De fet, Cinca ha dit que, tot i que no sap si hi ha més candidatures, prèviament a l’anunci d’aquesta voluntat palesada pel cap de Govern en l’anterior cimera, es va donar a conèixer aquesta intenció i va ser ben acollida.



Un cop feta aquesta oficialització, durant la reunió de ministres d'Afers Exteriors que se celebrarà al desembre es formalitzaria la decisió que Andorra sigui la seu de la cimera el 2020 i la candidatura quedaria ratificada durant la cimera prevista el 2018 a Guatemala.