Alerten que no hi ha suficients recursos per a un consolat francès itinerant

El candidat dels Verds, François Ralle Andreoli, diu que no hi ha mitjans econòmics ni tècnics

El candidat del moviment unitari dels Verds a les eleccions legislatives franceses, François Ralle Andreoli, creu que el govern gal no es pot comprometre a organitzar rondes consulars perquè “no hi ha previstos mitjans econòmics ni tècnics”. Andreoli va dir que el cost d’aquest sistema no està previst en els pressupostos d’enguany ja aprovats. El candidat ecologista gal a la cinquena circumscripció de francesos que viuen a l’estranger –que representa Andorra, Espanya, Mònaco i Portugal– va qualificar de “poc diplomàtica” la resposta de París a la candidata socialista a l’estranger, Gabrielle Siry, en què es comprometia a fer rondes consulars