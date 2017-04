Alavedra reconeix que rebia comissions del 3 i el 4 per cent

L’exconseller va portar part dels guanys obtinguts a comptes d’Andorra

L’ex-conseller català d’Economia Macià Alavedra ha reconegut haver cobrat comissions d’entre el 3% i el 4%, juntament amb l’exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta, per fer de mitjancer i aconseguir que empresaris rebessin adjudicacions públiques. Ha admès davant l’Audiència Nacional, a Madrid, que per aconseguir-ho va utilitzar les seves relacions amb polítics. Segons la fiscalia, la seva activitat il·lícita els va reportar tant a ell com a Prenafeta comissions de prop de 638.000 euros a cadascun, que van ocultar a Hisenda a través d’un entramat de societats opaques i de comptes a Andorra i Suïssa.

Alavedra ha reconegut tots