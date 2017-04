Vallnord tanca la temporada d'hivern amb més de 685.000 dies d'esquí

Les pistes de la Massana i d’Ordino van cloure ahir dilluns les seves portes després de proporcionar als usuaris 137 dies d’esquí

Vallnord suma les millors xifres de sempre en facturació Vallnord suma les millors xifres de sempre en facturació Xavier Pujol

Actualitzada 18/04/2017 a les 18:55

Les estacions d’esquí de Vallnord han acomiadat la temporada 2016-2017 amb més de 685.000 dies d’esquí venuts i després d’obrir les seves portes al llarg de 137 jornades, una setmana més respecte de la temporada 2015-2016. Tot i haver-se vist obligades a tancar a causa de condicions meteorològiques adverses, les pistes de les Valls del Nord han experimentat de nou un creixement en els seus beneficis; la millora dels serveis ha comportat un augment de la despesa mitjana per part del visitant, que ha durant tota la temporada ha pogut gaudir d’uns gruixos de neu superiors als 65 centímetres i de totes les pistes obertes durant bona part de l’hivern.



En el cas de les pistes de la Massana han ofert més de 503.000 dies d’esquí. Aquest resultat ha vingut de la mà d’una facturació rècord per a la societat explotadora del camp de neu, EMAP, que ha superat els beneficis assolits històricament com a conseqüència de l’apreciació dels seus serveis i activitats. La restauració i les nombroses propostes al calendari de Vallnord – Pal Arinsal han portat l’esquiador a augmentar la despesa a les seves instal·lacions.



El director general de l’estació de la Massana, Josep Marticella, ha valorat molt positivament el transcurs d’aquest hivern i ha volgut destacar el tancament del global de la temporada 2016 – 2017 agraint els més de 100.000 clients que van gaudir de Vallnord durant els mesos d’estiu.



Pel què fa a l'estació d’Ordino consolida el creixement de l’afluència de clients dels darrers anys i tanca la temporada d’hivern havent venut més de 182.000 dies d’esquí. Així, Vallnord – Ordino Arcalís ha acomiadat aquest 17 d’abril els seus clients amb les millors condicions de neu i després d’un hivern dificultós com a conseqüència d’una meteorologia desfavorable; l’estació es va veure obligada a tancar les seves portes durant quatre dies no consecutius. Això no obstant, la societat SECNOA veu refermada l’aposta per l’explotació total dels seus espais de restauració: els usuaris de l’estació han respost molt positivament a les constants millores tot augmentant la seva despesa mitjana.



El director general de Vallnord – Ordino Arcalís, Xabier Ajona, s’ha manifestat molt satisfet pel desenvolupament d’una temporada hivernal que ha qualificat d’“intensa”, vist que, malgrat la falta de neu a inici de temporada i, per contra, unes nevades abundants a partir del mes de gener que van arribar a comportar el tancament obligat de les pistes, la clientela s’ha mantingut fidel i nous visitants han descobert el potencial de Vallnord – Oridno Arcalís.



Seu d’actes internacionals

Una temporada més, les estacions de Vallnord han estat escenari de nombroses celebracions esportives seguides a nivell internacional. En primer lloc, cal destacar l’arribada de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya Font Blanca, que arribava a Arcalís amb la cursa individual i es desplaçava l’endemà a Arinsal amb la vertical. A més de la Tri-Blanc, la Pal Skimo Femení, la JAM Extreme Freeride Wolrd Qualifier... És d’obligada referència l’acollida del Freeride Worlt Tour. Enguany, les canals d’Arcalís s’han convertit per partida doble en l’epicentre mundial del freeride tot celebrant tant la prova inaugural inicialment prevista a les pistes de Chamonix com l’esdeveniment que ja fa tres anys que se celebra a Vallnord i que encara perdurarà el proper trienni.



Temporada d’estiu 2017

Les instal·lacions de Vallnord – Pal Arinsal com les de Vallnord – Ordino Arcalís reprendran l’activitat en les properes setmanes amb un ampli ventall de propostes per als mesos d’estiu. Amb els Màsters Mundials i la Copa del Món de BTT com a cita central del calendari, que tindran lloc entre els dies 19 de juny i 2 de juliol, les instal·lcions de Pal Arinsal tornen els caps de setmana a partir del 20 de maig amb Vallnord Bike Park la Massana, que obrirà definitivament a partir del dia 16 de juny. Juntament amb el Vallnord Mountain Park, tota la família trobarà a la Massana una àmplia oferta d’activitats per gaudir de la naturalesa, l’esport i dels seus.



Les propostes estivals de la Massana s’amplien a Ordino, que ha preparat per als mesos d’estiu de 2017 moltes novetats per a tots els membres de la família. El telecadira de Creussans i el restaurant de la Coma repetiran com a punts estrella de la temporada d’estiu a Arcalís, però, a més, es veuran complimentants per un ampli ventall d’activitats noves i tradicionals. Tot plegat, amb la presència de diverses trobades de referència a les muntanyes d’Ordino Arcalís, com ara la 40a edició de la Volta als Ports o l’Andorra Ultra Trail, que estrena aquest juliol la prova ’Eufòria’ amb aturada nocturna a la Coma, per tal de descansar enmig dels 233 quilòmetres de què es compon la cursa.