Últim dia d’esquí de la temporada a Pal-Arinsal. És migdia i hi ha poca gent a la zona del pla de la Caubella. Gairebé un empat tècnic entre els que van vestits d’esquiadors i els que van de paisà. A la terrassa una trentena de persones pren el sol i aprofita per anar a buscar les samarretes que regala un dels patrocinadors de l’estació. Música chill-out amb tocs de dance animen els minuts finals de la temporada d’esquí. Amb forfet gratuït a Vallnord com a regal d’últim dia. Fa més caloreta que no pas fred i el sol convida a