Torres confia a tenir heliport malgrat les queixes veïnals

Considera que és un projecte important i que ha d’anar “a un lloc o un altre”

Jordi Torres va insistir ahir que si com fins ara “tots els informes són favorables, la nostra posició és la mateixa: donarem suport al projecte”. El cònsol encampadà considera que les queixes d’un grup de veïns d’Escaldes-Engordany que s’han mostrat contraris a la instal·lació per les molèsties que els pot ocasionar aquesta vegada no frenaran la infraestructura. “Entenem que serà un projecte important per al nostre país, que en un lloc o un altre s’haurà d’ubicar, i ja que se n’ha trobat un de favorable i que més o menys satisfeia a tothom seria bo que pogués continuar”.

En aquest sentit,