Andorra Telecom esdevé la primera entitat dins la Xarxa d'Empreses Inclusives El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, mostren el segell que identifica l'empresa. M.F.

Actualitzada 18/04/2017 a les 14:28

Andorra Telecom contractarà dues persones amb discapacitat i esdevé, d’aquesta manera, la primera entitat que forma part de la Xarxa d’Empreses Inclusives, que busca, tal com ha recordat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, vol fomentar la contractació de persones amb discapacitat dins un entorn ordinari i, per tant, divergeix del que es feia fins a la data.



Aquestes dues persones s’afegiran a la plantilla de 300 treballadors que conformen Andorra Telecom, tal com ha explicat el director general, Jordi Nadal, i que ja compta amb altres quatre persones amb discapacitat, dues de les quals contractades a través del servei d’integració laboral de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i que fan tasques d’administració i altres dues contractades de manera ordinària i que fan feines de tècnic. Les dues persones que signaran el contracte la setmana vinent, s’integraran a l’Agència Comercial i tindran una retribució del salari mínim, que de fet també és un canvi respecte del contracte de baix rendiment que era vigent fins ara. De fet, la inclusió en aquesta xarxa pot suposar que el Govern pugui dedicar suports a les empreses per garantir aquesta integració o que es faci càrrec de la cotització a la CASS fins arribar al salari mínim.



Tal com ha comentat Espot, per donar a conèixer aquesta xarxa, s’ha contactat amb 22 empreses, set de les quals han mostrat una bona acollida i dues ja han donat “una resposta ferma” per a contractar dues persones. Des de l’Executiu es pretén continuar aquesta feina per fer “molta pedagogia”, per demostrar que la contractació d’una persona amb discapacitat “no va en detriment de l’empresa sinó que molt sovint és un plus”. De fet, des d’Andorra Telecom, Nadal ha dit que l’experiència que han tingut fins ara en la contractació de persones discapacitades ha estat “molt positiva” .



Revisió del contracte de baix rendiment

De manera paral·lela, tal com ha recordat el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior es treballa en una nova llei d’ocupació que ha de suposar una revisió global dels contractes de baix rendiment (que ara com ara suposen la contractació d'una vuitantena de persones) ja que es considera que són “clarament discriminatoris” especialment pel que fa al salari. Espot ha destacat que és “de justícia” recordar el que ha aportat fins ara aquesta modalitat de contractació ja que “ha permès incloure al mercat laboral persones que no tenien oportunitats d’inserció laboral”, però ha afegit que l’evolució de la societat fa que ja no tingui raó de ser i que hagin de ser revisats per tenir en compte el principi d’igualtat i que es regeixin pel salari mínim.