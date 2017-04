Vives, que no va firmar la llei, diu que “no m’agrada segons com el joc, el veig perillós”

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, no comparteix la visió del Govern pel que fa al desenvolupament del joc i la futura presència d’un casino al Principat. En una entrevista al programa Signes dels Temps de TV3, Vives va reconèixer aquest punt de vista, si bé no va citar directament el casino. “Sé que volen fer-ho, però a mi no m’agrada, segons com el joc el veig perillós”, va afirmar. En aquest sentit va explicar que en casos com aquest, quan no comparteix la voluntat d’una nova llei pot decidir no firmar-la, ja que amb la firma d’un dels dos Coprínceps