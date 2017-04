El comú tanca l’acord de compra de la parcel·la davant l’església per 3,9 milions però vol conèixer l’opinió sobre l’operació

El comú d’Escaldes ha tancat les condicions de compra del terreny situat davant l’església. La compra, però, no es farà efectiva fins que no s’informi la parròquia en una trobada que es convocarà properament. “Vam decidir fer una reunió de poble, ho volem explicar a la ciutadania, no és que sigui una reunió vinculant de si sí o si no, volem saber els inputs de la gent i com ho veuen”, explica la cònsol major. Assegura Trini Marín, en declaracions a la ràdio del Diari, que de les converses amb els ciutadans se’n dedueix que “tothom ho veu positivament però