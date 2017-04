Petites cues per abandonar el país per les dues fronteres

Actualitzada 17/04/2017 a les 06:54

L’Agència de Mobilitat va registrar ahir petites retencions per abandonar el país per les dues fronteres. Durant el matí es van acumular uns dos quilòmetres de vehicles a la frontera del riu Runer. El pic màxim va tenir lloc entre un quart d’una del migdia i dos quarts de tres de la tarda. En el cas de França, segons es va explicar des de Mobilitat, les cues, de no més d’un quilòmetre, van començar a dos quarts de quatre i fins a dos quarts de cinc, i posteriorment també hi va haver retencions des de les sis fins a dos quarts de set de la tarda.