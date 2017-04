Mones a la demanda

Alguns productors del Principat destaquen que cada cop es van adaptant més a les peticions dels clients. Les vendes de pastissos han estat similars a les de l’any passat, el de mantega i melmelada és els que més s’ha venut.

Alguns es mantenen fidels a la de mantega i melmelada i n’hi ha d’altres que opten per personalitzar-la amb més nata i més fruita. Però al final, ja sigui pel fillol o per gormanderia, la mona segueix sent una tradició que no es perd amb el pas del temps. “Encara que els fillols s’hagin fet grans, les famílies segueixen comprant mones”, explica Agostinho da Silva, responsable de la pastisseria Art i Pa d’Andorra la Vella.

Els pastissers del Principat han produït el mateix nombre de mones respecte a l’any passat. “Hem tingut un ritme similar a l’anterior”, diu Da Silva, que