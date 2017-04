L'escola francesa d'Escaldes tem una sobresaturació el curs que ve

La delegació d’Educació del país gal es planteja prioritzar la inscripció dels nens de la parròquia

La delegació d’Educació del govern francès es planteja prioritzar les famílies empadronades a Escaldes-Engordany que vulguin inscriure el seu fill a l’escola maternal francesa de la parròquia. El motiu: la possible sobresaturació del centre, que acull tant els alumnes de maternal com de primària. Aquest curs, entre l’escola maternal i l’escola primària, hi ha un total de 210 alumnes i el centre té una capacitat màxima d’acollida de 260.

“No és cap mala voluntat per part nostra haver de prendre aquesta decisió”, explica el delegat d’Educació francès al Principat, Michel Maginot, que alhora deixa la porta oberta, en cas que hagin