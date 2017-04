La Borda Mateu va tornar a acollir el concurs de mascles de raça bruna. La subhasta va ser exitosa i es van comprar els cinc animals participants.

Es diu Madriu i ahir va ser l’estrella de la subhasta de vedells que provenen del Centre de Selecció Genètica de Villeneuve de Paréage. Per ell en van pagar 3.150 euros. El preu de sortida eren 2.000. I per què tant d’interès? Resulta que era l’únic vedell de la subhasta que no era encampadà. I és clar, si un ramader d’Encamp vol evitar problemes de consanguinitat, què millor que anar a buscar un animal d’una altra parròquia? Doncs au, el lauredià va triomfar!

De fet, la subhasta va ser força reeixida. Dels cinc vedells que hi havia, tots van ser comprats.