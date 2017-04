Els arquitectes veuen l'estació mal projectada

Consideren que “no s’ha fet bé la feina” i que hi ha hagut entrebancs que han retardat la finalització de les obres

El Col·legi d’Arquitectes creu que els condicionaments que s’han hagut de fer a la nova estació d’autobusos, com ara la instal·lació d’una tanca metàl·lica i d’altres elements de senyalització, com un semàfor per millorar la circulació, són fruit d’una “mala planificació”. La tanca, que farà 1 metre d’alçada i 120 metres de llargada, servirà per separar la zona de via pública i la dels autobusos i evitar, així, la presència de vianants per la zona de trànsit d’autobusos. De moment, però, encara no se’n sap el cost.

Des del Col·legi apunten que hi poden haver imprevistos en qualsevol obra, però del

