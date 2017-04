Afirma que la capital té “possibilitats de guanyar” perquè el Centre de Congressos és el lloc més adequat per situar-hi el complex

La cònsol major, Conxita Marsol, batalla per aconseguir que el casino s’instal·li a la capital i defensa que és el millor lloc on es pot fer. En aquest sentit, exigeix que el Govern tingui enllestit el plec de bases abans de l’estiu i considera que Andorra la Vella té molts números d’aconseguir el complex d’oci, ja que hi ha tres empreses interessades a explotar el Centre de Congressos per situar-hi el casino. La sessió de consell de comú celebrada ahir va aprovar atorgar el dret de concessió de l’equipament a les tres iniciatives andorranes –representades per Casinos d’Àustria, el grup

