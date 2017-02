“No faré interferències ni seré un líder a l'ombra”

Augura que potser li costarà trobar vida després de la política però remarca que deixarà pas als altres i rebutja optar pels vents de proteccionisme que triomfen ara

Amb molts fronts oberts i reformes importants pendents, sosté que no s’ha de mantenir el rumb “i no canviar de cavall quan s’està travessant el riu”, i defensa que només el projecte de DA pot aportar un creixement durador i que farà tot el possible perquè el candidat triat per succeir-lo pugui guanyar, en una entrevista a COPE Andorra-AD Ràdio.



Té pendent una remodelació del Govern per la sortida de Gilbert Saboya d’Exteriors.

La veritat és que no he fet cap oferiment a cap persona i no he pensat en ningú. Les coses s’han de fer amb total tranquil·litat i el ministre

#1 john

(13/02/17 08:20)