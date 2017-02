El Tedax actua per una bossa sospitosa al carrer dels Escalls

Agents de la policia i efectius del Tedax es van haver de mobilitzar ahir a la tarda després que fossin avisats per la presència d’una bossa sospitosa, abandonada al carrer dels Escalls d’Escaldes-Engordany a pocs metres de l’hospital de Meritxell, que va acabar sent una falsa alarma. Segons van explicar al Diari fonts de la policia, cap a les sis de la tarda es va rebre l’avís que hi havia una maleta abandonada en aquest carrer i vàries patrulles van anar-hi per tallar la circulació. Poc després van arribar els especialistes en explosius que un cop analitzada la maleta van