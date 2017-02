S'estanca l'arribada de turistes britànics des de l'aeroport d'Alguaire, a Lleida

L’arribada de turistes britànics des de l’aeroport d’Alguaire s’ha estancat en els primers mesos de la campanya d’hivern, va assegurar Ian Archer, el responsable de Neilson a Andorra. “Hi ha places del desembre i el gener que no es van vendre”, va precisar Archer al Diari. En aquest context, va exposar que les vacances de Nadal i les dues primeres de gener, normalment, són de les més fortes per a aquest mercat, però que com que aquesta temporada “no hi havia gaire neu” en aquestes dates això va propiciar que hi hagués menys passatgers.

