La CASS planteja que es limiti el nombre de convencionats

La parapública aposta per un model en què la quantitat de fisioterapeutes, logopedes o odontòlegs estigui limitada segons la població

Les últimes dades disponibles situaven el nombre de logopedes col·legiats en més de 140 i d’aquests uns 115 estan convencionats a la Seguretat Social. Pa­ral·lelament, segons les dades de la CASS, la despesa en fisioteràpia ha anat creixent a un ritme important i sense grans variacions en les xifres de població cada vegada hi ha més actes mèdics en aquesta especialitat. La situació és similar a la d’odontologia, en què hi ha una setantena de convencionats a la Seguretat Social. En els dos casos les xifres es troben molt per damunt del que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera