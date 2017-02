Altimir diu que la banca ha passat “d'un extrem del pèndol a l'altre”

El president de la CEA es queixa de les grans dificultats per obrir un compte bancari al país

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, ha assegurat que hi ha algunes línies vermelles en les negociacions amb la Unió Europea per establir un acord d’associació. “Volem independència fiscal i independència en polítiques exteriors”, ha destacat en una declaracions al programa radiofònic Converses, de COPE Catalunya i Andorra. En aquesta línia, Altimir ha dit que “no es poden demanar més exigències a un país com Andorra que als països membres de la UE”. Altimir lamenta que des d’Europa costi entendre l’“esforç” que ha fet Andorra en matèria de transparència de dades. Des de la CEA demanen