Recerca per trobar un jove andorrà que promogui el canvi positiu global

L’associació internacional sense ànim de lucre One Young World ha tornat a obrir la convocatòria perquè un jove andorrà, d’entre 18 i 30 anys, es pugui beneficiar d’una beca per participar en la trobada anual que se celebrarà entre el 4 i el 7 del pròxim mes d’octubre a la localitat colombiana de Bogotà. L’associació reuneix cada any joves de tot el món que hagin fet o estiguin fent algun projecte per promoure el canvi positiu global amb persones que els puguin inspirar, com poden ser antics secretaris generals de l’ONU, premis Nobel, empresaris o polítics. Els joves andorrans interessats