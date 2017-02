Actualitzada 11/02/2017 a les 06:57

La UNED va anunciar ahir que obria un nou període de matriculacions a la central de la Seu d’Urgell, que romandrà obert fins al 8 de març per a estudiants de grau i determinats màsters oficials. Les persones majors de 25 anys que es vulguin presentar a la prova lliure tenen fins al 15 de febrer per registrar-se a la prova, que està convocada per al maig.