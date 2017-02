Els notaris estan satisfets per una llei que durà la professió del segle XX al XXI

El president de la Cambra, Joan Carles Rodríguez, diu que l’actual necessitava una actualització

La Cambra de Notaris del Principat d’Andorra valora molt positivament el projecte de llei del notariat que el Govern va aprovar dimecres passat. “L’actual Llei data del 1996 i calia una actualització”, va assenyalar en declaracions al Diari el president de l’òrgan, Joan Carles Rodríguez Mi­ñana, que va afegir que “l’Andorra del segle XX no és la del segle XXI”, per justificar aquesta actualització. La nova llei preveu, entre altres mesures, regular la remuneració dels notaris i canvia els requisits per accedir a la professió, ja que si és aprovada els futurs notaris, a més de ser andor­rans, hauran de