Els comuns han convocat un concurs de mèrits i l’entitat reivindica que hauria de ser d’idees

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra ha vetat que el col·lectiu es presenti al concurs per embellir les avingudes Meritxell i Carlemany, va informar la degana, Zaira Nadal. Això es deu al fet que el concurs que volen fer els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany és per mèrits dels equips que s’hi presentin, mentre que el col·legi vol que sigui per idees, és a dir, pels projectes que entreguin els arquitectes. “El que han fet els comuns és lícit, ells són els clients, però com a arquitectes ens preocupa l’urbanisme de la ciutat”, va defensar Nadal en declaracions al Diari.