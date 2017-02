Peña repetirà com a president de la colla castellera d'Andorra

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:53

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Els Castellers d’Andorra van reelegir dimecres a la nit Juli Peña com a president de la colla en una assemblea ordinària en la qual van tancar el calendari per al 2017, que inclou 22 actuacions entre el Principat, Catalunya i París. La composició de la nova junta va ser aprovada per majoria i entre els projectes de futur destaca el d’aconseguir un nou local d’assaig que s’adapti a les necessitats de la colla. També volen tenir una seu social per treballar un dels reptes més importants de l’entitat, que és el del creixement de la massa social per poder intentar realitzar castells de més dificultat que els actuals.

També treballaran en uns nous estatuts perquè els actuals han quedat buits a causa del creixement de la colla i en augmentar la presència dels castellers dins del món cultural i social d’Andorra organitzant esdeveniments.