Mònica Pascual presidirà el col·lectiu d'agències de viatges

El seu repte serà consolidar l’associació perquè participi en més reunions

Mònica Pascual és la nova presidenta de l’Associació d'Agències de Viatges d’Andorra (AAVA), tal com va elegir l’entitat en una assemblea celebrada el 7 de febrer. Pascual exposa que en el seu mandat persegueix “consolidar” l’associació dins de les diverses associacions. “Ens agradaria que l’associació participés en més reunions i esdeveniments, així com que se’ns tingués més en compte”, apunta la nova presidenta.

Per assolir aquest objectiu, relata Pascual, la junta ha decidit incorporar per primera vegada la figura del gerent, una posició que ocupa Raymond Juan. “Haurà de fer diverses tasques, des de la part administrativa fins a la direcció,