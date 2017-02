Les importacions de carburant pugen un 6,9% al gener respecte al 2016

Les importacions de carburants es van incrementar un 6,9% el mes de gener del 2017 respecte al mateix període de l’exercici anterior, va anunciar el departament d’Estadística ahir en un comunicat. En concret, el gener d’enguany van entrar al país 17,9 milions de litres de combustible, mentre que un any abans ho van fer 16,7 milions.

En bona part, aquest increment es va donar per l’entrada de fuel domèstic, que va augmentar un 8,6% en comparació a un any abans. De fet, es van importar 8,2 milions de litres i un any abans n’havien entrat al Principat 7,6 milions.

Els altres dos