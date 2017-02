Empresaris iberoamericans i andorrans estrenyen vincles

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:38

Un grup d’empresaris espanyols i llatinoamericans visiten avui el Principat per estrènyer vincles amb els seus homòlegs, va explicar Joan Tomàs, secretari tècnic de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). La comitiva estrangera, que pertany al Consell Empresarial d’Aliança per Iberoamèrica, està composta per unes tretze persones d’unes sis empreses diferents, va precisar Tomàs. La visita inclourà una conferència del ministre de Finances, Jordi Cinca, sobre les transformacions jurídiques i fiscals d’Andorra, així com la situació financera i les possibilitats d’inversió al país. D’altra banda, Jordi Guillamet, director de l’Institut d’Estudis Andorrans, explicarà la història i la cultura del país. “Andorra podria ser la seu d’aquestes empreses perquè té una bona fiscalitat, una qualitat de vida i estabilitat política”, va dir Tomàs.