El PS vota en contra de transferir 54,6 milions als comuns al·legant que s’han “incomplert” els terminis

i “ignorat” el parlament

Els comuns rebran 8,4 milions d’euros més del que havien previst als seus pressupostos per a aquest any. El Consell General va tombar ahir la congelació de les transferències a les corporacions, que percebran 63 milions d’euros de part del Govern en comptes dels 54,6 que s’havia acordat que rebrien fins al 2017. Malgrat que els set comuns estaven d’acord a seguir rebent els mateixos milions que obtenen des del 2014 de les arques estatals, l’oposició del PS a la votació de la congelació en seu parlamentària –els vots dels tres consellers eren indispensables per aprovar la mesura ja que