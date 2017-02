La policia reclama 4.500 euros en multes de radar

Actualitzada 09/02/2017 a les 06:54

El cos de policia va fer pública ahir una llista amb 125 infractors que tenen pendents de pagament multes de velocitat per un import total de 4.549,57 euros. Els afectats disposen de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Si no ho fan i tampoc paguen in situ es procedirà a executar el deute.