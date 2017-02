Govern atén 44 famílies per l'onada de fred

L’executiu ha evitat el tall de llum per impagament a diversos afectats i haurà d’assumir factures per uns 16.000 euros

Un total de 44 famílies (102 persones) s’han beneficiat dels ajuts del Govern per combatre l’onada de fred de la darrera quinzena de gener en el marc de la campanya contra la pobresa energètica que es va desenvolupar del 16 al 31 del mes passat. Afers Socials va valorar un total de 56 famílies (123 persones), tres de les quals no eren conegudes prèviament per part dels serveis socials. Del total de famílies valorades, dotze no van requerir cap tipus d’intervenció perquè disposaven de calefacció, en feien un ús adequat i en podien assumir el cost. Ho va explicar ahir