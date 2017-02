El debat sobre les esmenes al pressupost enfronta PS i DA sobre polítiques socials

La majoria demòcrata ha permès rebutjar les deu reserves d'esmena presentades per SDP i PS

Actualitzada 09/02/2017 a les 21:44

Les deu reserves d'esmena que s'havien presentat al projecte de llei de pressupost per part d'SDP i PS han estat rebutjades en la seva totalitat però han servit per posar sobre la taula el debat sobre les polítiques socials. Majoria i oposició, en concret el PS, han confrontat els seus models socials. El PS critica les retallades mentre que des del Govern es defensa la política social duta a terme. Altres temes debatuts han estat 'The Cloud' o la Funció Pública, més concretament la situació dels eventuals i la recuperació de la figura dels funcionaris.



El debat del pressupost ha començat amb les 10 reserves d'esmena presentades -8 per part del PS i 2 d'SDP. Tant l'esmena d'SDP tractant si és convenient considerar els familiars de segon grau corresponsables en l'àmbit dels ajuts socials, una mesura criticada per la consellera d'SDP, Sílvia Bonet, com la presentada pel PS al voltant dels canvis sobre els barems patrimonials, han generat el debat al voltant de les polítiques socials. D'aquesta manera des del PS s'ha tornat a acusar el Govern d'aplicar retallades a través de la Llei de Serveis Socials i Sociosanitaris. De fet el conseller del PS i president del grup paramentari mixt Pere López ha arribat a titllar aquesta norma com "màquina de retallar" i ha lamentat que quan hi va haver el debat sobre polítiques socials al Consell General el ministre no anunciés aquesta intenció tot i que el pressupost ja estava tramitat. A més a més, tant des d'SDP com des del PS s'ha considerat que els canvis en aquesta llei no s'haurien de fer a través del pressupost i han fet una crida a un debat més intens sobre aquesta qüestió. En un dels moments, fins i tot, López ha titllat "d'extrema dreta" la política social que està impulsant DA, a la qual cosa el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha respost que no es pot posar en dubte la seva sensibilitat social i ha insistit en la necessitat d'aplicar uns requisits per poder accedir a aquestes prestacions de solidaritat diferents a les existents fins ara tot i que ha recordat, també, que els canvis no afectaran a cap de les persones amb discapacitat que ara com ara percep aquesta prestació que, ha remarcat, amb la llei és ara "garantida". I aquest mateix debat s'ha vist també en la proposta del PS perquè l'àrea de Polítiques d'Igualtat comptés amb més dotació pressupostària. Espot ha defensat la feina feta en aquesta àrea i que s'hi destinaran tres persones més aquest any i tant ell com el conseller de DA Josep Anton Bardina han lamentat que es demani l'increment de la partida sense cap projecte al darrere.



El PS havia presentat una reserva d'esmena al projecte de llei de pressupost destinada a aconseguir que un 45% de les transferències es destinessin a inversió i un 15% a polítiques socials i culturals, de tal manera que els comuns poguessin decidir a què destinen el 40% restant. El conseller del PS Pere López ha posat en relleu que si aquesta consideració no era acceptada en aquest moment es tingués en compte en el debat que s'ha de tenir sobre la reforma de competències i transferències. De fet, aquesta reserva d'esmena només ha tingut el suport dels tres consellers del PS ja que fins i tot Liberals d'Andorra, que s'ha abstingut en les altres nou, hi ha votat en contra. Des d'SDP el conseller Víctor Naudi ha posat en relleu que cal un debat en més profunditat sobre aquest aspecte i ha posat en relleu que "potser" des del PS es tenia "informació privilegiada" arran de les reunions mantingudes amb el Govern. El cap de Govern, Toni Martí, ha avançat que criteris similars als proposats pel PS seran recollits en la reforma que es vol tirar endavant. Ha reiterat que al mes de febrer ja hi haurà una proposta sobre la taula.



D'altra banda, també s'ha debatut sobre la qüestió de la Funció Pública arran de les esmenes presentades pel PS per anar eliminant les places d'eventuals i recuperar la figura del funcionari, que tampoc no han prosperat. 'The Cloud' també s'ha posat sobre la taula i, en aquest sentit, des de l'oposició s'ha posat en relleu els dubtes sobre aquest projecte, què encabirà i quin cost tindrà finalment. Des del Govern s'ha defensat que Andorra Telecom té capacitat per fer aquesta inversió i que se'ls farà arribar el pla de viabilitat. S'ha defensat el projecte no només per diversificar les fonts d'inversió de la companyia sinó també la dinamització de la zona.



A l'últim, les esmenes presentades per dotar de més mitjans la Uifand (SDP), els controls fiscals i sistemes informàtics per a l'Agència Tributària (PS) han estat també rebutjades.