Una vuitantena de famílies no ha cobrat l'ajut al lloguer

Actualitzada 08/02/2017 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Un total de 78 persones o famílies que havien demanat l’ajut a l’habitatge de lloguer no ha cobrat. Segons detalla el Govern en resposta a una pregunta del PS publicada ahir al Butlletí del Consell General, no se’ls ha pogut atorgar els ajuts que s’havien de pagar al desembre perquè no han presentat els rebuts de lloguer corresponents. A banda d’aquests sol·licitants, 119 famílies van cobrar amb retard, al mes de gener, perquè van aportar els rebuts a finals del mes de desembre del 2016 i a principis del mes de gener.

Així, 734 de les 931 famílies a qui es va aprovar concedir l’ajut a l’habitatge en la convocatòria del 2015 van cobrar durant el desembre de l’any passat. 535 van percebre els diners corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre i 199 aquests tres mesos i el desembre. Segons assenyala l’executiu, la gestió de l’abonament de l’ajut un cop rebuda la documentació necessària és de quinze dies. En resposta a les queixes del PS perquè el pagament no és mensual, el Govern remarca que els pagaments “no s’han fet ni es fan en principi de manera mensual”, sinó trimestral, llevat dels casos en què sigui necessari per necessitats socials. En aquest sentit, informa que són setze les persones a les quals s’ha decidit ingressar-los l’ajut cada mes ateses “les circumstàncies especials que concorren prop d’elles” i són les que van patir un retard en el cobrament dels diners per la implementació de les pròrrogues al sistema informàtic

El pagament de la segona pròrroga de desembre, gener i febrer es realitzarà durant el març.