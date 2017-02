SDP demana al Govern que s'agilitzin els canvis en la cotització dels autònoms

SDP insta el Govern a agilitzar els canvis legislatius necessaris perquè els autònoms cobrin en funció del que guanyen. El conseller socialdemòcrata Víctor Naudi va lamentar ahir que no s’hagi sabut res més del nou règim de cotitzacions després que el ministre de l’Interior, Xavier Espot, anunciés al novembre de l’any passat una modificació de la Llei de bases de l’ordenament tributari per tal de permetre que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) tingui accés als ingressos de cada treballador per compte propi.

En aquest sentit, va demanar a l’executiu “que es doni pressa” i va deplorar que “de