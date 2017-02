Fins ara set alumnes del país s’han beneficiat del programa d’ajuts

La Fundació Julià Reig i Esade van signar ahir la renovació del conveni de col·laboració per becar estudiants del país amb un expedient acadèmic brillant que vulguin estudiar un grau o un màster a la universitat catalana i no s’ho puguin pagar. La directora general de l’escola de negocis d’Esade, Eugènia Bieto, i el president de Reig Patrimonia i membre del patronat de la Fundació Julià Reig, Òscar Ribas, van signar ahir la renovació de l’acord que van firmar fa quatre anys per impulsar beques per a alumnes tant andorrans com residents que demostrin que no es poden pagar els