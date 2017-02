El comú treu a concurs el dret de concessió del Centre de Congressos per poder-hi emplaçar el complex d’oci

Andorra la Vella treu pit en la cursa per aconseguir tenir el casino a la parròquia. Després que fa unes setmanes Caldea anunciés que dues empreses més s’han interessat pels locals del termolúdic, ara la capital fa un nou pas per posicionar-se: treu a concurs el dret de concessió i eventualment la concessió de l’espai que configura el Centre de Congressos per poder-hi emplaçar el casino. Així consta en l’edicte que es fa públic avui al Butlletí Oficial del Principat (BOPA), segons van confirmar al Diari fonts de la corporació.

Així, doncs, el comú liderat per Conxita Marsol ha optat per