El CFPA explica que no s'aporti al pla a “certa desconfiança”

Els sindicats entenen que hi ha empleats que es mantenen a l’expectativa

Bombers i policia estan entre els col·lectius de l’administració general on es registra menor participació al fons de pensions de la funció pública. En tots dos cossos especials és només la meitat de la plantilla la que està aportant mensualment al pla, segons les dades corresponents al 2016 que ha facilitat el Govern. Per al president del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA), Salvador Prieto, la situació s’explicaria perquè “no deixa d’haver-hi certa desconfiança, de com pot acabar tot això”, alhora que recordava que en tot cas és una “qüestió personal de cadascú decidir si aporta o no aporta”.

Els