De ser la parella de Marujita Díaz, fa més de 15 anys, a actor de cine per a adults. El popular Dinio visita aquests dies Andorra, ara redimit i penedit del seu passat faranduler, per presentar un espectacle eròtic i, de pas, fer una “mig lluna de mel” amb la seva futura esposa.

Dinio es reinventa Dinio, flanquejat per la Milena i el Guillermo, anit a Vivand. XAVIER PUJOL

Actualitzada 08/02/2017 a les 07:00

er molt que se’n vulgui escapar, sentències d’alt rang com la noche me confunde o mi honor es el que está lleno de caca l’acompa-nyaran de per vida al seu historial faranduler. El popular Dinio García, cubà que va saltar allà cap als anys 2000 a l’esfera pública per ser parella d’una Marujita Díaz que ja estava en hores baixes, té clar que vol deixar enrere el seu passat al món del famoseig. “De tot això del cotilleo me’n penedeixo molt de quasi tot... m’he adonat que a la vida les coses no s’han de vendre a la tele, les penes es queden a casa”, explicava ahir al Diari minuts després de posar els peus a Andorra, vingut de Barcelona amb la seva xicota, Milena, per passar uns dies a Andorra i aprofitar per fer turisme i esquiar. El motiu de la visita? Feia anit (aquest vespre hi torna) un espectacle eròtic al local Tacuba, a Escaldes, convidat pel seu bon amic, paisà (són del mateix bar­­ri de l’Havana) i resident a Andorra, Guillermo Colomé. “Portem joguines eròtiques perquè la vida sense erotisme no és divertida, és molt maca quan no hi ha maldat”, reflexionava el protagonista.

Però, dèiem, Dinio es vol reinventar. Deixar enrere el passat de flaixos i càmeres, tot i que encara apareix un parell de cops a la setmana al programa de premsa rosa Cazamariposas, de Telecinco. De l’etapa d’actor porno, que va tancar fa més de set anys sense ganes de tornar-hi, també en reca. El seu fill, de dotze anys, li ha fet repensar la vida que duia. “Quan els nens a l’escola es barallen amb ell i ell ho passa malament veig que no val la pena. No vull que el meu fill pagui el peatge de res”, declarava a aquest rotatiu amb l’esperança de llançar un consell als lectors. “A més, ara el sector està molt mal pagat: abans per una escena em donaven 10.000 euros i ara, 300 o 500!”, va especificar. I com a signe que enceta una nova vida ens va oferir una exclusiva “gratis”: en breu planeja passar per l’altar amb la Milena. “Anirem uns dies a Bulgària i en tornar ens casarem de veritat”, anunciava amb un somriure d’orella a orella. Si ho veurem imprès en paper cuixé amb fotos incloses ja és un misteri.