DA defensa que el pressupost potencia "la cohesió social i el creixement econòmic"

El grup parlamentari lamenta que des de Liberals d'Andorra s'hagi "renunciat a la seva responsabilitat en autoexcloure’s del treball en un tema cabdal"

Actualitzada 08/02/2017 a les 13:02

Demòcrates per Andorra defensa els principis d'"equilibri, cohesió social i creixement econòmic" que consideren que fonamenten el projecte de llei del pressupost del 2017 que es debat a la sessió de consell d’avui a la tarda. També destaquen les aportacions fetes des del PS i SDP alhora que lamenten que des de Liberals d'Andorra s'hagi "renunciat a la seva responsabilitat en autoexcloure’s del treball en un tema cabdal com és el pressupost". Pel que fa al debat sobre el projecte de llei qualificada de modificació de la Llei Qualificada del Cos de Policia, que també se celebrarà aquest dijous, consideren que des dels grups de l'oposició s'ha fet "una interpretació reduccionista i simplista d’un procediment de reforma profund i necessari que posa en valor la funció dels cossos especials".



El grup parlamentari demòcrata defensa avui a la tarda el pressupost del 2017 argumentant que són unes xifres que "consoliden el projecte de transformació d'Andorra a partir del creixement econòmic i social que defensa DA, així com la modernització del model d'Estat i les seves estructures funcionals".



Des de DA destaquen, a través d'un comunicat emès aquest dimecres, "la important fita assolida pel que fa a la consolidació dels ingressos, la contenció de la despesa i les prioritats polítiques d'unes xifres que anteposen les persones i el seu benestar". Afegeixen que els pressupostos són "una mostra clara de la voluntat política del Govern d’avançar en la doble línia de seguir desenvolupant accions que fomentin, d’una banda, el dinamisme i la diversificació de l’economia en paral·lel al foment de totes aquelles polítiques de reforcin el benestar de les persones i la cohesió social". Unes línies que creuen que es veuen clarament reflectides en quatre eixos: social, educatiu, cultural, i sanitari i sociosanitari.



Pel que fa al primer eix, posen en relleu l'increment de dos milions respecte del pressupost del 2016, amb un augment de 246.000 euros per a prestacions familiars per fills a càrrec i 240.000 euros en les pensions de solidaritat per a discapacitats.



En l'àmbit educatiu, destaquen "l'aposta per l'educació pública de qualitat que prioritza la implementació del nou batxillerat i la consolidació de 20 places eventuals, i l’increment de la transferència a la Universitat d’Andorra per a la implementació de nous ensenyaments".



Pel que fa a la cultura, posen en relleu l'increment "d'un 50% de la dotació econòmica a l'acció cultural del ministeri de Cultura que ascendeix a 10,8 milions d'euros, 3,6 dels quals es destinaran a noves infraestructures culturals i 2,6 a promoció i acció cultural".



I en l'aspecte sanitari i sociosanitari, remarquen les dotacions que han d'impulsar un nou model sanitari, amb 70,3 milions d'euros, 47,5 milions dels quals són per a la CASS i 15 per al finançament del SAAS, en aquest darrer cas, "amb un increment significatiu de la transferència corrent respecte el pressupost de l’any anterior".



Des del grup parlamentari afegeixen que el projecte de Llei del pressupost del 2017 que es debatrà a la sessió de consell d’aquest dijous ve precedit "per un intens i productiu treball en comissió" que, creuen, "ha permès compartir objectius comuns i incorporar-ne de nous gràcies a les aportacions de PS i SDP". Lamenten, en aquest sentit, "no haver pogut recollir la visió de Liberals d'Andorra" que, al seu parer, "ha renunciat a la seva responsabilitat en autoexcloure’s del treball en un tema cabdal com és el pressupost".



Canvis en la Llei de la Policia

Cal recordar que aquest dijous també se sotmetrà a debat el projecte de llei qualificada de modificació de la Llei Qualificada del Cos de Policia. En aquest sentit, consideren que des dels grups de l'oposició s'ha fet "una interpretació reduccionista i simplista d’un procediment de reforma profund i necessari que posa en valor la funció dels cossos especials i han preferit agafar el camí sempre fàcil de la construcció de relats que no s’ajusten a la realitat dels canvis que s’impulsen". D'aquesta manera, defensen que els canvis que es volen introduir permeten "millorar" la definició dels membres dels cossos especials, "diferenciant-los de manera explícita dels funcionaris o agents del cos general administratiu i tècnic". A més defensen que també permeten "concretar l’estructura i organització dels cossos" així com les normes relatives a l’accés, la promoció i la formació. En aquest punt, la majoria parlamentària demòcrata destaca la introducció del concepte de la formació continuada.



Igualment, afegeixen que en els àmbits d’accés i promoció, "es reforcen les exigències pel que fa als criteris d’honorabilitat i de titulació amb la finalitat de posar en valor el cos". I posen èmfasi en el fet que s’estableix "per primera vegada" un catàleg de drets i deures que "augmenta els paràmetres de seguretat i salut en el treball, especialment pel que fa a la vigilància de la salut en funció dels riscos inherents a l’activitat que desenvolupa". I quant als cavis en el règim disciplinari, són del parer que "doten d'una major seguretat jurídica els membres del cos amb una definició detallada dels procediments disciplinaris, d’una banda, i dels drets que emparen els agents".